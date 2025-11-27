Avances simultáneos: infraestructura, saneamiento y equipos de monitoreo

ML | Con la llegada de dos interruptores de potencia de 115 kV a la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, el IDAAN inició la segunda fase de la modernización enfocada en la actualización de la subestación eléctrica.

Conforme al reporte oficial, estos equipos forman parte del trabajo coordinado con la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), que desde el primer día se ha sumado a las acciones del IDAAN para fortalecer la confiabilidad, estabilidad y seguridad del sistema eléctrico de la planta.

En esta segunda fase, el IDAAN además incorporará transformadores de potencia, interruptores y seccionadores motorizados de 115 kV, como parte del programa de modernización integral de esta infraestructura clave, que cumple 50 años de servicio continuo a la población.

En la primera fase ejecutada principalmente durante el 2025, se incluyó principalmente el reemplazo de compuertas, rejillas y válvulas que habían sido instaladas en 1975, lo que ha mejorado la seguridad y eficiencia del sistema de producción de agua.

Asimismo, antes de finalizar el año se espera la llegada de nuevas bombas, lo que permitirá incrementar la capacidad y reforzar la estabilidad operativa de la planta que abastece a San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Este.