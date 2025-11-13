Avances del programa “Misión Patitas” y construcción del primer hospital público para mascotas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este jueves que viajará mañana a la provincia de Coclé, acompañado de su esposa, Maricel de Mulino, para dar seguimiento a la jornada de “Misión Patitas”, una iniciativa impulsada por el Despacho de la Primera Dama que ha beneficiado a más de 15 mil mascotas en todo el país.

Mulino destacó que el programa Misión Patitas tiene como objetivo principal mejorar la salud animal y apoyar la economía de las familias panameñas, a través de jornadas gratuitas de esterilización, vacunación y atención veterinaria básica para perros y gatos.Durante su intervención, el mandatario contó que esta iniciativa representa un alivio al bolsillo de miles de hogares, especialmente en comunidades donde los servicios veterinarios resultan costosos o inaccesibles.

Asimismo, expresó “estamos ayudando a las familias y también cuidando la salud pública. Con estas jornadas no solo evitamos la proliferación de animales abandonados, sino que fomentamos una cultura de tenencia responsable”. El mandatario también adelantó que se colocará próximamente la primera piedra del primer hospital público para mascotas del país, un proyecto que calificó como necesario.

Según explicó, este hospital ofrecerá servicios veterinarios de calidad a bajo costo, incluyendo emergencias, vacunación, cirugías y programas de adopción y mencionó “queremos que todos los panameños, sin importar su nivel económico, puedan garantizar el bienestar de sus animales”.