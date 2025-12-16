Autorizan compra de helicóptero en el Senan por más de B/.10 millones

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 000, que autoriza la contratación, mediante procedimiento excepcional, entre el Ministerio de Seguridad Pública y la empresa Agusta Westland Philadelphia Corporation (AWPC), para el suministro de un helicóptero de uso mixto modelo AW16/9, serie 69009, motores Pratt & Whitney PW 210 A, para el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), por la suma de B/.10,197,440.00.

De acuerdo con el reporte oficial “el SENAN enfrenta una reducción de sus capacidades operativas para atender los requerimientos de seguridad. Esto afecta principalmente a la flota de helicópteros, crucial para las misiones de ayuda humanitaria, seguridad ciudadana y apoyo social en comunidades de difícil acceso”.

Se detalló que con “la adquisición del helicóptero AW169 (serie 69009), el Estado panameño apoya el desarrollo nacional mediante operaciones humanitarias en las comunidades más apartadas y vulnerables”.

Estos medios aéreos también permitirán “realizar evacuaciones médicas urgentes en lugares donde la agreste geografía o las inclemencias del tiempo impiden el uso de otros equipos. De esta forma, se transforman en un elemento de vital importancia para salvaguardar la vida e integridad de los nacionales”.