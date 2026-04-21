Autorizan acuerdo transaccional con consorcio que construiría el Instituto Oncológico Nacional

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 36-26, mediante la cual se autoriza un acuerdo transaccional entre el Estado, a través del Ministerio de Salud (Minsa), y el Consorcio Nuevo ION de Panamá, como compensación por la terminación unilateral del contrato para la construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional.

El acuerdo establece un pago total de B/.14,979,484.37 a favor del consorcio, integrado por las empresas Acciona Construcción, S.A. y Panamá Consulting Health, S.A. (PCH). Según lo aprobado, el monto será desembolsado en dos partes: el 50% en 2026 y el 50% restante en 2027.

Los antecedentes del caso se remontan a 2013, cuando se licitó el proyecto para el nuevo hospital oncológico. El contrato fue adjudicado el 4 de abril de 2014 y la orden de proceder se emitió el 30 de junio de ese mismo año. Sin embargo, el 23 de diciembre de 2014, el Minsa solicitó la terminación unilateral del contrato, decisión que recibió concepto favorable del Consejo de Gabinete mediante la Resolución N.° 184 de esa misma fecha.

A raíz de esta terminación, el consorcio presentó el 28 de junio de 2024 una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), por una cuantía superior a los B/.70 millones.

Posteriormente, ambas partes acordaron conformar una mesa técnica para evaluar la reclamación y buscar una salida negociada. Como parte de ese proceso, el 9 de agosto de 2024 el contratista solicitó la suspensión del arbitraje, la cual fue confirmada por la ICC y se mantiene vigente mientras se formaliza el acuerdo.

El acuerdo transaccional cuenta con el concepto favorable de la Procuraduría General de la Nación, que consideró viable jurídicamente la solución en el marco del proceso arbitral, dejando la aprobación final en manos del Consejo de Gabinete.