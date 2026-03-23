$!Autoridades universitarias que buscan prologar sus mandatos este 1 de julio

Al menos tres decanos de facultades y dos directores de centros regionales buscan prologar sus mandatos en los comicios de julio próximo, situación que divide la opinión dentro de la comunidad universitaria.

Uno de los pronunciamientos más claros ha sido el del académico Roberto Ah Chong, quien manifestó: “yo no estoy de acuerdo con la reelección perpetúa e indefinida, Sin embargo, creo que en cinco años un rector no termina de cumplir sus proyectos; pero más de diez años es una aberración”.

En el caso de los decanos, Ah Chong resaltó que “cuando tienen demasiado tiempo dirigiendo una unidad académica se presta para dominio excesivo de los estatutos universitarios, debe de haber más alternabilidad”.

Por su parte, el abogado y catedrático Miguel Antonio Bernal destacó que “la UP se encuentra secuestrada por un grupo que actúa en función de intereses personales y no del fortalecimiento de la educación superior.”

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, José Álvaro, Indicó que: “El proceso de reelección es un asunto que se aborda a lo interno de la Universidad cada vez que está el tema electoral en marcha”. Álvaro señaló que en estos momentos los que más abanicaron este tema son los mismos que propusieron en el 2011 la modificación del artículo 34, que permitiera el sin límites el poder de aspirar a cargos de rector, decanos y directores”.