Autoridades llaman a la precaución ante lluvias intensas y posibles emergencias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió este sábado una actualización del aviso de vigilancia por lluvias significativas que estará vigente desde las 3:00 p.m. del 4 de octubre hasta las 11:59 p.m. del 5 de octubre de 2025.

El pronosticador J. Rivera informó que las provincias bajo aviso incluyen Bocas del Toro, Chiriquí, Ngäbe Buglé, Veraguas, Coclé, Herrera y Darién, donde se esperan precipitaciones fuertes que podrían generar acumulados significativos.

Según el IMHPA, la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical y un sistema de baja presión al norte del país, junto con un incremento de los vientos del sur, favorecerá el transporte de humedad desde el océano Pacífico hacia el istmo panameño, incrementando la intensidad de las lluvias.

El organismo precisó que: los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 40 y 80 mm en las áreas bajo aviso, con montos puntualmente superiores, mientras que en el resto del país se estiman entre 10 y 40 mm. Las lluvias se clasificarán según su intensidad: ligera (0.1 – 12.0 mm/h), moderada (12.1 – 26.0 mm/h), fuerte (26.1 – 50.0 mm/h) y muy fuerte (>50 mm/h).

Entre los posibles impactos señalados por las autoridades se encuentran incremento del nivel de los ríos, deslizamientos, calles anegadas y caída de árboles, por lo que recomiendan a la población tomar precauciones y mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas.