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Autoridades inician investigaciones tras hallazgo de cuerpo sin vida de una mujer en Burunga

Autoridades inician investigaciones tras hallazgo de cuerpo sin vida de una mujer en Burunga
Cortesía redes sociales | Autos de Criminalística en el área del hallazgo.
Redacción
12 de septiembre de 2026

El cadáver de una mujer de entre 20 y 27 años fue encontrado la madrugada de este sábado en un herbazal, a orillas de la calle La Macaraqueña, del sector 2 de Mayo, en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

En los primeros informes sobre el hecho se conoció que los peritos de criminalística encontraron una cartera y prendas de vestir a pocos metros del sitio donde la dama, que fue descrita de tez blanca y que vestía ropa interior, fue encontrada.

La fiscalía espera los resultados de la necropsia para confirmar las causas de su muerte.

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