Autoridades de Salud buscan estrategias asegurar el abastecimiento de sangre en el país

En la Ciudad de la Salud, representantes del Ministerio de Salud (MINSA), la Caja de Seguro Social (CSS) y la Red Nacional de Servicios de Sangre se reunieron con la finalidad de establecer estrategias que permitan asegurar el abastecimiento continuo de glóbulos rojos, plaquetas y plasma (hemocomponentes) obtenidos de la sangre donada en todo el país.

Este encuentro permitió analizar la situación de los componentes sanguíneos y fortalecer la coordinación interinstitucional para asegurar su disponibilidad oportuna en todo el territorio nacional, con el respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), informó la oficina de prensa del organismo internacional.

La jornada se centró en el análisis de la situación actual y, principalmente, en la identificación de soluciones concretas para fortalecer el sistema. A través de mesas de trabajo, los equipos técnicos abordaron las brechas en la captación de donantes, la logística, la distribución nacional y la gestión de inventarios, con el objetivo de avanzar hacia un abastecimiento más eficiente, coordinado y sostenible.

“Garantizar sangre segura es esencial para la atención de emergencias, cirugías y múltiples condiciones de salud. Por ello, los equipos técnicos trabajaron en identificar brechas en la captación de donantes y la distribución. El objetivo es definir estrategias que refuercen la calidad y el uso racional de este recurso irreemplazable en la red nacional de servicios”, detalló la OPS/OMS en un comunicado.

La Dra. Ana Rivière Cinnamond, representante de la OPS/OMS en Panamá, destacó que esta sesión no se centra en describir los desafíos, sino en acordar soluciones operativas que permitan garantizar, en la práctica, la disponibilidad de sangre cuando se necesita. Subrayó, además, la importancia de que la red funcione como un sistema integrado, con información oportuna, coordinación efectiva y decisiones anticipadas que permitan evitar situaciones críticas.

Por su parte, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, destacó que la sangre es un recurso que depende de la solidaridad de las personas y de la capacidad del sistema para organizar su entrega. “Esta sesión representa una oportunidad para fortalecer la articulación de la red, construyendo con paso firme soluciones sostenibles que aseguren el suministro en el país”, sostuvo.

¡Donar sangre es donar vida! La OPS/OMS reafirma su compromiso de seguir trabajando con las autoridades nacionales para fortalecer un sistema más integrado, eficiente y resiliente, que garantice que cada unidad recolectada llegue al paciente en el momento oportuno, fomentando una cultura de donación voluntaria que robustezca el sistema sanitario.