Autobús se incendia en el Corredor Norte sin dejar heridos

En la mañana de este miércoles, 29 de octubre, se registró un incendio de un autobús en la vía del Corredor Norte, a la altura de Chilibre, reportó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República Panamá (BCBRP).

El siniestro no dejó personas ni víctimas que lamentar, informaron los camisas rojas.Según los reportes preliminares, “el conductor ya había estacionado el vehículo y se encontraba abasteciéndose de agua para culminar la ruta, cuando el bus se incendió en su totalidad”.

Al lugar llegaron 4 unidades de extinción de la Dirección de Operaciones, junto con personal de la Oficina de Seguridad.

Se mantiene un tramo de la carretera parcialmente cerrado, mientras se realizan las labores de control y enfriamiento.