Aumentan los atropellos en Panamá: DNOT registra 193 casos en lo que va de 2026

La Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) informó que, en lo que va del año 2026, se han registrado 193 accidentes por atropello a nivel nacional, una cifra que supera los 167 casos contabilizados durante el mismo período de 2025, lo que representa un incremento de 26 incidentes.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la provincia de Panamá encabeza la lista con 55 casos, seguida de Panamá Oeste, con 36, y Chiriquí, con 34 atropellos.

En Panamá Oeste, los accidentes se distribuyen de la siguiente manera: Arraiján registra 15 casos, Chame 11, La Chorrera 8 y Capira 2.

El resto de los casos se reportan en Coclé con 20, Veraguas con 12, Los Santos y Colón con 11 cada uno, Bocas del Toro con 9, Herrera con 4 y Darién con 1 atropello.

La DNOT reiteró el llamado a conductores y peatones para que respeten las normas de tránsito y adopten medidas de prevención en las vías. La entidad destacó que el exceso de velocidad, la distracción al volante y el cruce indebido de peatones continúan siendo algunos de los principales factores asociados a este tipo de accidentes.

Asimismo, manifestó que mantienen operativos de vigilancia y campañas de educación vial con el objetivo de reducir la incidencia de atropellos y fortalecer la seguridad en las carreteras del país.