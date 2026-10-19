Aumenta la lista de municipios que suspenden desfiles patrios

Tras la declaración de Estado de Emergencia a causa del terremoto del pasado 9 de octubre, diversas autoridades locales y del Gobierno Central han anunciado la suspensión de los desfiles y festejos patrios del mes de noviembre.

La medida busca priorizar la seguridad, la prevención y la solidaridad con los miles de damnificados a nivel nacional, por lo que no se descarta que la lista de distritos sumados a estas cancelaciones aumente.

Hasta el momento, las regiones y puntos confirmados son: Distrito de Parita (Herrera): Mediante el Decreto N°7 del 16 de octubre de 2026, la Alcaldía suspendió los desfiles del 3 y 4 de noviembre.

Solo se realizarán actos protocolares cerrados a las 8:00 a.m. en el Palacio Municipal con la participación de SINAPROC, Bomberos y Policía Nacional, invitando a la población a embanderar sus casas desde el hogar. Distrito de San Francisco (Veraguas): El Municipio y sus concejales cancelaron los desfiles de los días 3, 4 y 28 de noviembre.

Distrito de Las Tablas (Los Santos): Suspensión total de los desfiles y efemérides patrias programados para el domingo 8 de noviembre.Distrito de Tierras Altas (Chiriquí): El alcalde Alexander Chavarría suspendió los desfiles del 3 de noviembre en los corregimientos de Volcán, Cerro Punta, Cuesta de Piedra, Nueva California y Paso Ancho.

Distrito de Natá (Coclé): Cancelación de los desfiles del 5 de noviembre y de todas las actividades festivas generales.

Distrito de Chame (Panamá Oeste): La Junta Comunal de Buenos Aires suspendió los actos y desfiles del 3 de noviembre en Llano Grande y del 4 de noviembre en Buenos Aires.