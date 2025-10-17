ATTT iniciará pago de primera prima de antigüedad a exfuncionarios

El primer pago de la prima de antigüedad a un grupo de 80 exempleados de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se realizará antes de finalizar el año, así lo anunció la institución en un comunicado.

“El desembolso se hará a aquellos que hayan presentado formalmente su solicitud de pago y la Autoridad los estará contactando para coordinar la fecha de entrega y retiro de su cheque correspondiente”, detallaron.

Esta acción se realiza en apego a lo establecido en la Ley 241 del 13 de octubre de 2021, la cual modifica la Ley 23 de 2017 y la Ley 9 de 1994, en lo relativo al pago de la prima de antigüedad a los servidores públicos.