ATTT advierte multas por falta de placas y exige permisos temporales ante demora

No portar correctamente las placas vehiculares, sumado al retraso en emitir las nuevas matrículas del periodo 2026-2030, se ha vuelto el principal motivo de sanción para los conductores de autos y motocicletas en todo el país.

La directora nacional de Registro Único Vehicular Motorizado de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Yariela Díaz, explicó que “en estos momentos estamos en el proceso de entregas de latas 2026-2030, por lo que el municipio debe otorgar un permiso temporal que permita al conductor circular legalmente”.

Díaz detalló que toda persona que haya adquirido un vehículo entre enero y marzo de 2026 debe asegurarse de que su inscripción esté debidamente registrada a nivel municipal y en el Registro Vehicular. Mientras se completa el proceso de entrega de placas correspondientes, los municipios están facultados para emitir permisos de circulación provisionales.

En este sentido, ante la falta de placas físicas nuevas, la Alcaldía de Panamá informó que implementó desde el 1 de enero de 2026 un permiso temporal de circulación que incluye los datos completos del vehículo o la moto y su propietario.

Este documento, además de poder portarse en formato físico, también está disponible en billetera digital e incorpora un código QR que permite a las autoridades verificar su autenticidad en tiempo real.