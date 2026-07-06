ATTT aclara que la Alcaldía de Panamá tiene competencia para sancionar vehículos que obstruyan la servidumbre pública

El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, aclaró la división de competencias entre la institución y la Alcaldía de Panamá respecto a las sanciones y al uso de botas inmovilizadoras en el distrito capital.

Brea explicó, en el programa “180 minutos” de Álvaro Alvarado, que la ATTT tiene la facultad exclusiva de sancionar a los vehículos estacionados sobre la vía (calle). Sin embargo, la institución no tiene jurisdicción para multar a los autos apostados en espacios públicos como aceras, parques o áreas verdes, informó la institución en un comunicado de prensa.

El director de la ATTT señaló que la colocación de botas inmovilizadoras por parte del Municipio de Panamá en estos espacios, al estar fuera de la vía, es legal y corresponde a la competencia alcaldicia.

La medida se ampara en el Acuerdo No. 184 del 23 de junio de 2026, el cual entró en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial el pasado 1 de julio. Este decreto autoriza la inmovilización temporal de vehículos que obstruyan aceras, rampas de discapacidad o áreas verdes, estableciendo una tasa de 75 dólares para su liberación.