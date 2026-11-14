Atentan contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez en Brisas del Golf

La residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, fue objeto de un atentado durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre, en el sector de Brisas del Golf, ciudad de Panamá.

De acuerdo con información divulgada por medios locales, el hecho ocurrió aproximadamente a las 2:30 a.m., cuando un individuo llegó en un taxi hasta la vivienda del comunicador y, tras descender del vehículo, lanzó un objeto directamente contra la propiedad, provocando una explosión y un incendio.

Al momento del ataque, Rodríguez se encontraba en la residencia junto a su familia. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre posibles personas heridas ni sobre la magnitud de los daños ocasionados.

El atentado ocurre en medio de la expectativa por una próxima publicación de La Prensa, relacionada con una investigación sobre presuntos vínculos entre exfuncionarios del Estado panameño y algunos contratistas.

Por su parte, el Ministerio Público informó al medio Metro Libre que se encuentra investigando los hechos, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si el atentado guarda relación con las investigaciones periodísticas que prepara el diario.