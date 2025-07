Asociación de Parlamentarias y exParlamentarias de Panamá se pronuncia ante eliminación del Ministerio de la Mujer

La Asociación de Parlamentarias y exParlamentarias de la República de Panamá (Aparlexpa) a raíz del anuncio del presidente José Raúl Mulino se pronunció a través de un comunicado donde informaron lo siguiente: Las mujeres de Panamá alzamos la voz con firmeza y determinación ante la amenaza de eliminar una de las conquistas más significativas en la lucha por nuestros derechos: el Ministerio de la Mujer, creado mediante la Ley 375 del 8 de marzo de 2023.

Afirmaron que esta institución no es un simple organismo del Estado; es el resultado histórico de décadas de lucha, de generaciones de mujeres que abrieron camino en medio del silencio, la discriminación y la invisibilización.

La organización también destacó que el Ministerio de la Mujer es la entidad rectora en políticas públicas que protegen, promueven y garantizan nuestros derechos. “Es el espacio que vela por la creación de leyes, programas, campañas y acciones para prevenir y erradicar la discriminación estructural que aún persiste en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Este Ministerio nos ha dado una silla en el Consejo de Gabinete, un lugar donde nuestra voz es escuchada y nuestras necesidades consideradas”, detallaron. Asimismo, la Aparlexpa subrayó que tal medida no solo ignora la relevancia del Ministerio, sino que desconoce la contribución de más de la mitad de la población: las mujeres panameñas. Constituye un retroceso inaceptable. Representa una amenaza directa a nuestra participación política, poniendo en riesgo su visibilidad, y comprometiendo los progresos conseguidos en equidad y justicia. Resulta aún más preocupante el silencio del propio Ministerio de la Mujer frente a esta amenaza. Callar ante esta intención es una forma de violencia institucional. No podemos permitir que se nos despoje de lo que con tanto esfuerzo hemos ganado. No podemos permitir que se decida nuestro destino sin nosotras.

Finalmente enfatizaron que, en este momento crucial, convocan a todas las mujeres del país, de todos los sectores, edades y territorios, a alzarse en defensa de dicho espacio. “Este no solo nos representa, sino que impulsa políticas en beneficio de niñas, niños y familias enteras. No es un capricho político; es el derecho fundamental a existir, ser protegidas, escuchadas y construir una nación más justa e inclusiva”, concluyeron.