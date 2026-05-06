Arrestan a alias “Flapy”, uno de los más buscados por tentativa de homicidio

Joshua Andrés Ruiz Batista, alias “Flapy”, uno de los más buscados por delitos contra la vida y la integridad personal, fue capturado por unidades de la Policía Nacional durante un punto de control en el sector de Puente del Rey, en el corregimiento de Parque Lefevre.

De acuerdo con las autoridades, el aprehendido es requerido por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio del Área Metropolitana por su presunta vinculación con un hecho ocurrido el 23 de junio de 2021 en la avenida Ernesto T. Lefevre, en perjuicio de dos personas.

La detención se produjo luego de que unidades policiales interceptaran un vehículo sospechoso en el área. Durante la verificación, el sujeto presentó un documento de identidad que no le pertenecía, por lo que, tras las comprobaciones correspondientes, se confirmó que se trataba de alias “Flapy”.

De acuerdo con el informe policial, el aprehendido se desplazaba en una camioneta blindada, dentro de la cual se ubicaron varios indicios, entre ellos un radio satelital, un router, un proveedor de arma de fuego con municiones y un pasaporte, entre otros elementos.

Posteriormente, el hombre fue trasladado para los trámites correspondientes, quedando a órdenes de las autoridades judiciales.