Arrestan a 188 personas en operativos policiales de las últimas 24 horas

Un total de 188 personas fueron arrestadas por la Policía Nacional durante las últimas 24 horas en distintos puntos del país.

De acuerdo con el informe oficial, 136 aprehensiones se dieron mediante oficio, 24 por faltas administrativas, 20 en flagrancia y 8 vinculadas a microtráfico.

En ese mismo periodo, las unidades policiales ejecutaron 89 diligencias de allanamiento, lo que permitió el decomiso de 10 armas de fuego y la recuperación de 5 vehículos.

En materia de seguridad vial, se impusieron 1,288 boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito.

Entre las más frecuentes: 289 por exceso de velocidad, 77 por luces no adecuadas, 28 por licencia vencida, 19 por uso de celular al conducir y 14 por embriaguez comprobada. Adicionalmente, 73 vehículos fueron remolcados con grúa.