Arquidiócesis de Panamá refuerza gestión de casos de abusos en el país

La Arquidiócesis de Panamá informó sobre la forma en que se están gestionando los casos de abuso en el país, por lo que el arzobispo, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, señaló que “la Iglesia Arquidiocesana asume este proceso con humildad, reafirmamos nuestra política de tolerancia cero frente al abuso de menores y personas vulnerables”.

Ulloa destacó que “nos abrimos a esta mirada externa para mejorar y fortalecer los procesos de escucha, atención y acompañamiento a las posibles”.

Por su parte, Gerardo Guerrel, psicólogo y encargado de la Oficina de Escucha de la Arquidiócesis, destacó que “esta evaluación permitirá identificar con mayor claridad las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en el trabajo que se viene realizando”.

Guerrel explicó que la presencia de especialistas externos representa una oportunidad para que personas que no se han sentido con fuerzas para hablar de su situación puedan hacerlo, garantizando espacios seguros de escucha y minimizando el riesgo de revictimización.

En tanto, el abogado Adrián Cuevas, miembro del equipo de la Oficina de Escucha, manifestó que “los casos se manejamos se realizan de manera paralela las obligaciones del Derecho Canónico y del Derecho Penal y Civil panameños, conforme a los mandatos de la Santa Sede”.

Cuevas enfatizó que, ante el conocimiento de casos de abuso de menores, existe el compromiso de presentar las denuncias ante las autoridades competentes, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia hasta que se determine de forma justa si se ha cometido un delito.

La Arquidiócesis también comunicó que la labor de la Comisión está coordinada por un grupo de investigación financiado por la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) y la Universidad Villanueva (España). Dicho equipo realizará una revisión integral en seis ámbitos: jurídico canónico, clínico, psicológico, teológico-pastoral, comunicacional y sociocultural, sobre las actuaciones de la Iglesia Arquidiocesana.