Arquidiócesis de Panamá celebra 100 años de fundación

Bajo el eslogan “Celebremos cien años de comunión, misión y esperanza”, la Arquidiócesis de Panamá conmemora su centenario de fundación este 9 de septiembre con una festividad dedicada a Santa María La Antigua en el Casco Antiguo.

Las actividades iniciarán a las 8:00 a.m. con jornadas de confesiones en todos los templos del sector, seguidas a las 9:30 a.m. por una procesión desde la iglesia San Francisco de Asís y una solemne eucaristía a las 10:00 a.m., que reunirá a la feligresía católica.

En el marco de esta celebración y de los 513 años de la primera diócesis en tierra firme, monseñor José Domingo Ulloa destacó durante su homilía dominical que la fecha representa una continuidad histórica ininterrumpida. Recordó que la Iglesia transitó desde Santa María la Antigua del Darién y Panamá Viejo hasta su asentamiento en el Casco Antiguo, donde fue elevada a Arquidiócesis Metropolitana en 1926. “Cambiaron las generaciones y las circunstancias, pero la fe siguió caminando”, enfatizó.

El arzobispo también rindió homenaje a los siete arzobispos que han guiado a la arquidiócesis a lo largo del siglo, Guillermo Rojas y Arrieta, Juan José Maíztegui, Francisco Beckmann, Tomás Alberto Clavel, Marcos Gregorio McGrath, José Dimas Cedeño y su propia gestión, subrayando que los obispos y las estructuras pasan, pero la Iglesia permanece.

Asimismo, invitó a los fieles a mirar hacia el futuro superando divisiones y resentimientos. “El mejor homenaje a nuestra historia no será únicamente conservar lo recibido. Será también sanar aquello que no queremos transmitir a quienes vienen detrás de nosotros”, puntualizó ante la comunidad.