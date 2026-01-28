Arquidiócesis de Panamá anuncia revisión independiente en casos de abuso

La Arquidiócesis de Panamá anunció el inicio de labores de una Comisión de Transparencia (CT), conformada por expertos independientes, quienes valorarán la actuación de la Iglesia católica panameña en los casos de abuso de menores y personas vulnerables ocurridos entre 2001 y 2025.

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, señaló que la Iglesia arquidiocesana se abre a esta mirada externa e independiente con la finalidad de mejorar y fortalecer los procesos de escucha, atención y acompañamiento a las posibles víctimas. Con ello, reafirma la política de “tolerancia cero” ante el doloroso flagelo del abuso de menores y personas vulnerables.

Respecto a la naturaleza de esta iniciativa, el padre Jordi Pujol, coordinador de la Comisión de Transparencia, explicó que el objetivo central es realizar una valoración técnica para proponer mejores mecanismos que permitan acompañar a las víctimas, sus familiares y comunidades, así como garantizar que la Iglesia arquidiocesana sea un entorno seguro para todos.

La labor de la comisión —coordinada por un grupo de investigación financiado por la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) y la Universidad Villanueva (España)— realizará una revisión integral en seis ámbitos (jurídico-canónico, clínico, psicológico, teológico-pastoral, comunicacional y sociocultural) de lo actuado por la institución en relación con hechos que involucran a ministros de la Iglesia, coordinadores de pastoral y personal de la Arquidiócesis.

Durante su estancia en Panamá, la Comisión de Transparencia comenzará la recolección y análisis de datos mediante la revisión de documentos institucionales y la realización de entrevistas. Una etapa vital de este proceso será la escucha de víctimas directas e indirectas de abusos ocurridos durante la infancia y adolescencia. Esta fase se llevará a cabo conjuntamente con la oficina arquidiocesana de escucha, desde el 29 de enero hasta el 30 de abril de 2026, bajo estrictos protocolos de confidencialidad y respeto, buscando siempre la sanación y la verdad.

Aquellas personas que hayan sufrido abusos por parte de miembros de la Arquidiócesis de Panamá pueden escribir al correo electrónico: [email protected]. Los mensajes serán leídos y respondidos por miembros de la comisión, quienes garantizarán la absoluta reserva de los casos.

La Comisión de Transparencia publicará un informe con las conclusiones de su investigación en septiembre de 2026, con la esperanza de que contribuya al proceso de sanación de las víctimas y a la mejora en la gestión y prevención de los casos de abuso en la Arquidiócesis de Panamá.