ARAP desmiente que embarcación panameña esté vinculada con pesca ilegal en aguas argentinas

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) informó mediante un comunicado que la embarcación de pabellón panameño BAO WIN, identificada con el IMO No. 9109263, no está vinculada con las presuntas actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) investigadas por las autoridades de Argentina, como señalaron recientemente algunos medios digitales de ese país.

De acuerdo con la entidad, una vez conocidas las publicaciones, el Gobierno de Panamá ordenó de inmediato una verificación a través del Centro de Control y Seguimiento Pesquero (CCSP) de la ARAP, con el propósito de corroborar la información difundida y determinar si la nave mencionada correspondía efectivamente a la registrada bajo bandera panameña.

Tras las investigaciones, el CCSP confirmó que la embarcación panameña no es la misma señalada en los reportes. Según los registros oficiales de seguimiento satelital, el buque BAO WIN con pabellón panameño permanecía operando en aguas del continente asiático durante el período en que ocurrieron los hechos denunciados en Argentina, por lo que no se encontraba en aguas bajo jurisdicción de ese país.

Asimismo, la ARAP precisó que la embarcación involucrada en las publicaciones corresponde a otra nave que comparte el mismo nombre, BAO WIN, pero está identificada con el IMO No. 1127166 y navega bajo bandera de la República Unida de Tanzania. En consecuencia, la institución subrayó que ambas embarcaciones son distintas y no guardan relación alguna.

Frente a esta situación, el Gobierno de Panamá rechazó categóricamente cualquier señalamiento que vincule al buque panameño con las presuntas actividades de pesca ilegal, al sostener que la evidencia técnica y los registros oficiales de monitoreo satelital demuestran de manera objetiva que la embarcación no operaba en la zona donde ocurrieron los hechos investigados.

Además, la ARAP destacó que este caso evidencia la importancia de verificar adecuadamente la información técnica antes de relacionar a una embarcación o a un Estado de pabellón con posibles actividades ilícitas. En ese sentido, recordó que Panamá mantiene mecanismos permanentes de monitoreo, control y seguimiento que permiten conocer la ubicación y las operaciones de las embarcaciones registradas bajo su bandera, tanto en alta mar como en aguas bajo jurisdicción de otros Estados, en cumplimiento de sus compromisos internacionales.

De igual forma, el Gobierno panameño reiteró su política de cero tolerancia frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y aseguró que continuará fortaleciendo sus sistemas de monitoreo, control y vigilancia, así como la cooperación internacional y el intercambio de información para prevenir, desalentar y combatir este tipo de actividades.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los medios de comunicación que difundieron la información inicial para que incorporen esta aclaración y, de ser procedente, publiquen la rectificación correspondiente con la misma relevancia y alcance que tuvo la noticia original. Según la ARAP, esta medida contribuirá a evitar afectaciones a la imagen y reputación del Estado panameño, de su registro internacional de buques y de la embarcación de pabellón panameño que fue vinculada erróneamente con este caso.

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