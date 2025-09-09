Aprueban que San Francisco se una al Plan de Ordenamiento Territorial

En la audiencia pública de la tarde de ayer, vecinos de San Francisco aprobaron la integración del corregimiento al Plan Local de Ordenamiento Territorial. El siguiente paso es ser llevado a la Junta de Planificación Municipal para su revisión, informaron de la Alcaldía de Panamá.

Sol De Obaldía, directora de Participación Ciudadana y Transparencia de la Alcaldía de Panamá, explicó que la convocatoria para la audiencia permitió el acceso a todos los moradores y que solo se les solicitaba mostrar su cédula al momento de ingresar.

“Las puertas del parque Omar se abrieron desde las 3:00 p.m., para iniciar a las 5:00 p.m., la capacidad era para 350 personas, a pesar de eso permitimos el ingreso de 429, hasta que el personal de seguridad nos informó que ya no había más espacio dentro del salón y por ello no pudieron ingresar más personas por seguridad de las que ya estaban en el recinto”, detalló De Obaldía.

En el acto participó personal de la Defensoría del Pueblo, de la ANTAI, de la Junta Técnica, del IPHE para el lenguaje de señas, y de la Procuraduría de la Administración para dar fe y garantizar que el proceso se llevara en cumplimento con las leyes que rigen la participación ciudadana.

De Obaldía añadió que “la Alcaldía viene realizando este proceso durante 10 meses, en la que se han hecho varias consultas, reuniones en los barrios, se han respondido notas y dudas de la iniciativa que ha estado colgado en la página web de la Alcaldía todo el plan de Ordenamiento Territorial de San Francisco, accesible para todos y que ha llevado la Dirección de Planificación Urbana”.