Aprueban proyecto para reparar hundimiento en la Transístmica y dragar ríos en Los Santos

A través de la Resolución N°111-25, el Consejo de Gabinete aprobó la contratación, mediante procedimiento excepcional, entre la empresa Ingeniería y Remodelaciones Civiles, S.A. y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), para el proyecto “Dragado, conformación y limpieza de los ríos Tonosí, Flores y El Cacao”, por un monto de B/.10,325,546.65.

Conforme al reporte oficial, los trabajos se deben realizar en un periodo de 240 días calendario, más 60 días calendario para el periodo de liquidación del contrato.

El MOP argumentó que “en noviembre de 2024, Tonosí, en la provincia de Los Santos, sufrió graves inundaciones por el desbordamiento de los ríos Tonosí y otros afluentes, provocadas por las intensas lluvias de la tormenta tropical Rafael”.

Se detalló que las inundaciones obligaron la evacuación de un gran número de familias y dejaron a muchas personas sin acceso a agua potable y electricidad. En el momento, las autoridades locales y el Gobierno Nacional desplegaron equipos de rescate y ayuda humanitaria para mitigar las consecuencias del desastre.

Para este proyecto, explicó el MOP, se realizó un estudio de mercado que estableció un precio de referencia por encima del monto ofertado por la empresa.

También durante esta sesión, se aprobó la Resolución N°112-25, que autoriza la contratación, mediante procedimiento excepcional, entre el Consorcio Gatún (conformado por las empresas Equibal, S.A. y Constructora Bal, S.A.) y el MOP, para el proyecto “Estudio, diseño y desarrollo de planos de solución de punto crítico – El Limón Guarumal”, en la provincia de Colón, por un monto de B/.6,000,000.00.

La empresa tendrá un periodo de ejecución de la obra de 180 días calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de proceder.

El proyecto reparación del punto en la vía Transístmica forma parte del Plan de Inversión en Infraestructura Vial a nivel nacional, principalmente en las vías de mayor tránsito vehicular, como son Panamá Norte, Panamá Este, Panamá Oeste y la Panamericana hacia el interior del país, entre otros sectores, donde es necesario recuperar, a la mayor brevedad posible, las principales vías terrestres de comunicación.

El MOP también realizó un estudio de mercado para establecer un precio de referencia, el cual está por encima del valor ofertado por el Consorcio.