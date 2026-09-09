$!Aprueban por insistencia la ley que modifica la protección de los corales

Con 50 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó por insistencia en tercer debate el Proyecto de Ley 571. La iniciativa, propuesta por el diputado Benicio Robinson, modifica la Ley 304 de 2022 sobre la protección integral de arrecifes coralinos y ecosistemas asociados para establecer un tratamiento regulatorio diferenciado en los pastos marinos.

La propuesta legislativa elimina la prohibición absoluta de obras en áreas de pastos marinos, dejando su autorización sujeta a la evaluación y reglamentación del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.

No obstante, la iniciativa rebasó el veto total del presidente José Raúl Mulino, quien había devuelto el documento por considerarlo inconveniente e inconstitucional.