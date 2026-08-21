Aprueban ley del olvido oncológico

ML | Panamá dio un paso en la protección de los derechos de los pacientes con antecedentes de cáncer, luego de que la Asamblea Nacional aprobara en tercer debate el proyecto de Ley 350, que establece el derecho al olvido oncológico y dicta otras disposiciones. La iniciativa busca evitar que el historial médico de una persona que haya superado el cáncer se convierta en una barrera para su desarrollo personal, financiero y laboral. El proyecto establece que, una vez transcurridos cinco años desde la finalización del tratamiento médico sin recaída, la persona no estaría obligada a declarar sus antecedentes oncológicos ni podría ser objeto de condiciones más onerosas o exclusiones en contratos de seguros, productos financieros, servicios bancarios o trámites similares. La medida busca garantizar equidad, justicia social y protección de los derechos fundamentales, además de combatir la discriminación hacia quienes han superado la enfermedad.