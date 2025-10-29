Aprueban fondos para el pago de los programas del MIDES

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó el traslado de partida por B/. 27,807,518.00, al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que serán utilizado para realizar el cuarto y último pago de los programas de transferencia monetaria condicionada de 2025.

“La solicitud de recursos adicionales responde a una necesidad que mantenemos desde principios de año, debido a que la asignación anual destinada a los programas de transferencia monetaria condicionada no cubre la totalidad requerida para atender a todos los beneficiarios según lo programado”, explicó la ministra Beatriz Carles.

Con esta aprobación, se beneficiarán al menos 186 mil ciudadanos de los programas Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y el Bono Alimenticio del SENAPAN.