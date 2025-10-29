Nacionales

Aprueban fondos para el pago de los programas del MIDES

Redacción Web
29 de octubre de 2025

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó el traslado de partida por B/. 27,807,518.00, al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que serán utilizado para realizar el cuarto y último pago de los programas de transferencia monetaria condicionada de 2025.

“La solicitud de recursos adicionales responde a una necesidad que mantenemos desde principios de año, debido a que la asignación anual destinada a los programas de transferencia monetaria condicionada no cubre la totalidad requerida para atender a todos los beneficiarios según lo programado”, explicó la ministra Beatriz Carles.

Con esta aprobación, se beneficiarán al menos 186 mil ciudadanos de los programas Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y el Bono Alimenticio del SENAPAN.

