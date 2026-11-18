En medio del receso legislativo, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional reactivó sus sesiones para atender solicitudes de traslados de partidas y modificaciones presupuestarias de distintas instituciones del Estado.

Durante la jornada, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Metro de Panamá y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), entre otras entidades, presentaron solicitudes destinadas a cumplir compromisos contractuales, ejecutar proyectos de infraestructura y garantizar la continuidad de sus servicios.

El viceministro de Obras Públicas, ingeniero Iván De Ycaza Delgado, sustentó traslados de partidas por B/.18,285,421.00, destinados al pago de cuentas por trabajos realizados en distintos proyectos de construcción y rehabilitación de carreteras y caminos.

Entre las obras contempladas figuran la construcción de calles en el distrito de Antón, Coclé; la rehabilitación de caminos internos en Bocas del Toro; el camino de San Félix hacia Guayabal, Salto Dupi y Quebrada de Otoe; la vía Alto Boquete-Caldera-Puente de Los Valles; el proyecto Coclesito-Cankintú y la carretera La Villa de Los Santos-Macaracas.

Por su parte, al Metro de Panamá se le aprobaron modificaciones presupuestarias por B/.3,815,792.00. Los recursos permitirán cubrir compromisos las pólizas de seguro de las líneas 1 y 2, además de cancelar cuentas pendientes con proveedores, explicó el director general de la institución, César A. Pinzón.