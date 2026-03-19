Aprueban en consulta pública, la construcción de un nuevo edificio del Hospital Santo Tomás

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que se autorizó la construcción del Edificio de Atención Ambulatoria y Servicios Complementarios del Hospital Santo Tomás, un nuevo inmueble donde funcionará el Centro de Cirugía Oftalmológica, el Centro de Reemplazo Articular, el Centro de Monitoreo Materno-Fetal y el primer Hemocentro del MINSA en el país.

Este jueves 19 de marzo, a través de una consulta pública, se aprobó por unanimidad el mencionado proyecto, que tendrá siete pisos, con una superficie aproximada de 5 mil metros cuadrados.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que la instalación no solo ampliará la infraestructura física del hospital, sino que también mejorará significativamente la oferta de servicios de salud para nuestra población.

“Contaremos con servicios de ‘Hospital de Día’ y un Centro Quirúrgico Ambulatorio, que permitirán optimizar la atención, reducir los tiempos de espera y facilitar la recuperación de los pacientes en un entorno seguro y confortable el mismo día”, dijo Boyd Galindo.

Por su parte, el director médico del Hospital Santo Tomás, Luis Carlos Bravo, explicó que el costo de la nueva edificación será de $57 millones, y se ubicará en el antiguo Hospital Oncológico, en la avenida Justo Arosemena, Ciudad de Panamá.