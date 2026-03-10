Aprehensión de 7 personas por delito ambiental

La jueza de garantías Ruth Aizpú, en audiencia de solicitudes múltiples desarrollada el domingo 8 de marzo en la Unidad Judicial Regional de Panamá Oeste, legalizó la aprehensión y dio por formulada la imputación de cargos contra siete personas por la presunta comisión de delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, informó el Órgano Judicial.

Destacaron que los cargos, sustentados por la fiscal Superior de Ambiente, Fátima Sánchez, se centran en dos modalidades: delitos contra los recursos naturales y contra la tramitación, aprobación y cumplimiento urbanístico territorial, derivados de un proyecto turístico de más de 20 hectáreas ubicado en Punta Chame.

Como resultado, se aplicaron medidas cautelares que incluyen la prohibición de salida del país y la restricción de acercarse o reunirse en el lugar donde se ejecutan las obras, peticiones que fueron acogidas tras la consulta con el abogado defensor Porfirio Batista Pineda.

El proceso judicial incluye la validación de una diligencia de control posterior, donde la juzgadora justificó las actuaciones de vigilancia, seguimiento y allanamiento realizadas por la Fiscalía y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), al considerarlas proporcionales al hecho.