Aprehenden a mujer como autora del delito financiero en Operación Falsum

Una mujer fue aprehendida mediante la Operación Falsum, desarrollada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) a través de la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional (PN).

De la PGN informaron que la ciudadana era requerida por su presunta vinculación en un delito financiero que dejó un perjuicio económico de B/. 6,978.00 a una empresa financiera de la localidad. Destacaron que la diligencia de captura se llevó a cabo en una residencia ubicada en la provincia de Panamá Oeste, donde las autoridades lograron ubicar indicios relacionados con la investigación.

Esta operación es el resultado de un proceso investigativo iniciado en el año 2019, tras detectarse un grupo de personas que presentaban documentación financiera falsa ante una entidad para obtener facilidades crediticias; en este esquema, la mujer aprehendida es señalada por prestar ayuda en la ejecución de los hechos, destacaron de la procuraduría.

Por este caso, la Sección de Delitos contra el Orden Económico ya mantiene a otras personas previamente imputadas y bajo las medidas cautelares correspondientes. Ante esto, la Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, ejerciendo la acción penal ante los Tribunales de Justicia según lo establecido en la Constitución y la Ley.