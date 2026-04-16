Aprehenden a comerciante por peculado en perjuicio del IFARHU

En el Aeropuerto de Tocumen fue aprehendida una comerciante asiática, requerida en investigación por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado, en perjuicio del IFARHU, ocasionando una afectación económica de B/.145,266.80.

La detención se dio cuando la mujer venía de la República Popular de China, realizando escala en Estambul y posteriormente en Panamá, confirmaron del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con las investigaciones, este hecho está relacionado a la malversación y el apoderamiento de 414 cheques y 84 tarjetas clave social, correspondientes a los programas de becas y Programa de Asistencia Social Educativa – Universal (PASE-U) del IFARHU, agencia regional de Panamá Este.

Los cheques eran endosados a nombre de asiáticos propietarios de comercios, para hacer efectivo el depósito de estos.

En este caso hay tres personas imputadas, entre estas un exdirector de la agencia del IFARHU en la regional de Panamá Este.