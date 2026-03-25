Anuncian cierre temporal de urgencias de la policlínica de Betania por mantenimiento

La Caja de Seguro Social informó a la población sobre el cierre temporal del servicio de urgencias de la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo, ubicada en Betania, debido a trabajos de mantenimiento en el servicio eléctrico de la instalación.

La suspensión del servicio se llevará a cabo desde las 7:00 a.m. del sábado 28 de marzo hasta las 7:00 a.m. del domingo 29 de marzo de 2026, explicaron.

Durante este periodo, los usuarios que requieran atención de urgencias podrán acudir a las siguientes instalaciones:

- Policlínica Dr. Carlos N Brin, en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

-Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, con atención las 24 horas.

De acuerdo con la CSS, los trabajos de mantenimiento fueron autorizados mediante Resolución No. 154 del 18 de marzo de 2026, emitida por el Ministerio de Salud (Minsa).