ANTAI sanciona a 28 funcionarios de la UNACHI por prácticas de nepotismo

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) sancionó a 28 servidores públicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), tras comprobarse la comisión de prácticas de nepotismo dentro de esta casa de estudios superiores.

La investigación fue iniciada de oficio a finales de 2024, luego de la difusión de diversos señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades administrativas y vínculos familiares indebidos dentro de la universidad. En el marco del proceso, la ANTAI realizó una revisión exhaustiva de la situación administrativa y laboral de 86 funcionarios de la UNACHI, informó la entidad.

Según informó la ANTAI, como resultado de la investigación, desarrollada con estricto apego al debido proceso, la entidad recomendó la destitución de 15 funcionarios de distintos niveles jerárquicos. Adicionalmente, se impuso una sanción económica equivalente al 50 % del salario mensual a 12 trabajadores, así como una multa del 10 % del salario mensual a dos servidoras públicas, todas vinculadas a prácticas de nepotismo.

La entidad recordó que el artículo 41 del Código de Ética de los Servidores Públicos prohíbe expresamente el nombramiento, contratación o permanencia en funciones de familiares dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como que servidores públicos laboren junto a familiares en una misma unidad administrativa o en áreas donde exista relación de control, supervisión o fiscalización.

Asimismo, la autoridad confirmó que mantiene abiertas alrededor de 40 investigaciones adicionales relacionadas con servidores públicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí, lo que podría derivar en nuevas sanciones.