Antai emite nuevas recomendaciones de destitución en la Universidad Autónoma de Chiriquí

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) presentó una resolución formal en la que recomienda la destitución de 12 funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

La medida afecta a diversas autoridades que ocupan o desempeñaron cargos de alta jerarquía, incluyendo vicerrectores, docentes y directores de centros regionales.

El documento con las conclusiones de las investigaciones fue remitido directamente a la rectoría interina, liderada actualmente por el doctor Pedro González Beermann. Esta nueva acción disciplinaria se suma a un proceso previo en el que la entidad fiscalizadora ya había sugerido la remoción de otros 15 colaboradores del centro de estudios superiores.

Debido a que la resolución llegó mientras se desarrollaba una sesión del consejo general universitario, el rector interino no emitió declaraciones inmediatas, así lo informó Telemetro.

No obstante, quien sí tomó la palabra durante una conferencia de prensa fue el rector electo, Absel Navarro, debido a que una de las profesionales designadas para acompañarlo como vicerrectora en su próxima gestión figura en el listado de personas con recomendación de destitución por su rol pasado como directora de centros regionales.

Al respecto, Navarro enfatizó la importancia de respetar las normativas legales vigentes y aclaró: “Sabemos que ahorita mismo puede ser ella como otras personas están en ese nivel que no se ha ejecutoriado cada uno de esos procesos, ya tienen me imagino que derecho a reconsideración, después derecho a apelación, cuando eso ya llega aquí ejecutoriado tomaremos las decisiones correspondientes, porque actuamos bajo el margen de la ley y lo que diga la ley es lo que se va a cumplir en esta institución y sobre todo respetando también la autonomía universitaria”.

El rector electo, quien está programado para asumir el cargo de forma definitiva, detalló que hasta el momento no ha recibido una notificación formal sobre el alcance total de estas acciones administrativas e investigativas, indicando que toda la información que maneja ha sido obtenida a través de los reportes publicados por los medios de comunicación.

A pesar de esto, Navarro fue enfático al manifestar el compromiso de su futura administración con la transparencia institucional: “acataremos todas las medidas correspondientes”.

Asimismo, la futura autoridad recordó que las pesquisas y resoluciones de la Antai corresponden a un proceso estrictamente externo, por lo que una vez en el cargo corresponderá dar inicio al trámite disciplinario interno.

Según análisis de expertos en la materia, de hacerse efectiva, la destitución aplicaría de forma específica al cargo administrativo de directores o vicerrectores que ejercen en el momento, sin afectar inicialmente sus condiciones como profesores titulares de la universidad.