ANATI entrega títulos de terrenos en uso y administración a centros educativos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, presidió el acto oficial de entrega de cuatro títulos de terrenos en uso y administración al Ministerio de Educación (MEDUCA), en la provincia de Coclé.

La entrega fue realizada por el administrador general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), Andrés Pagés Chanis, acompañado de la Ministra de Educación, Lucy Molinar, quienes entregaron los documentos a los directores de los planteles beneficiados: Escuela de Boca de Urracillo, Centro Educativo Básico General Juan Bautista Rosas, Cuadro de Fútbol del Centro Educativo Básico General Víctor Manuel Ramos Vega y Centro Educativo Básico General Alto de La Estancia.

Durante la ceremonia, Pagés destacó que “estos títulos son mucho más que documentos; representan seguridad jurídica, planificación y la oportunidad de mejorar la calidad de la educación pública a través de una administración responsable del patrimonio estatal”.