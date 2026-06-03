Analizan cambios en la supervisión de albergues administrados por la SENNIAF

La mesa técnica que analiza el proyecto de ley 618, que regula la apertura y funcionamiento de centros de acogimiento institucionales y residenciales para niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad, avanzó en la discusión de los mecanismos de supervisión de estos establecimientos y de las personas responsables de su administración.

La iniciativa es evaluada por la subcomisión de Asuntos de la Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia, presidida por la diputada Alexandra Brenes, proponente de la norma. El proyecto también plantea la derogación del Decreto Ejecutivo 404 de 2020.

Según Brenes, la mesa técnica ha logrado avanzar hasta el artículo 27, correspondiente al capítulo sobre supervisión de los albergues de acogimiento institucional y la definición de los responsables de los centros residenciales.

La diputada explicó que uno de los puntos que ha generado debate es el modelo de supervisión de los albergues administrados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENIAF), ya que actualmente la entidad cuenta con dos albergues institucionales y también ejerce funciones de supervisión sobre ellos.

Ante esta situación, se analizan modificaciones a la Ley 6 de la SENNIAF para asignar funciones a su Junta Directiva y permitir que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) cuente con una oficina encargada de supervisar los albergues administrados por esa institución.

De acuerdo con Brenes, el proyecto busca convertir en ley los mecanismos de verificación del funcionamiento de los centros de atención integral que actualmente están contenidos en el Decreto Ejecutivo 404, incorporando controles y procedimientos más rigurosos y fortaleciendo la Ley 285 sobre el Sistema de Protección a la Niñez.

En la segunda reunión de la mesa técnica participaron representantes de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el MIDES y el Cuerpo de Bomberos de Panamá.