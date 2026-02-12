Nacionales

Ampliarán la Vía España: Desde la Vía Porras hasta la Cincuentenario

Los tramos de la Vía Porras hasta la Avenida Cincuentenario, y en la 5 de Mayo son los proyectos viales contemplados para renovación y ampliación en la ciudad capital, por un monto de más de B/. 87 millones, informó el MOP

Cortesía | Imagen aérea de la Vía España, ubicado en el distrito de Panamá.
Cortesía | Imagen referencial de la renovación de la 5 de mayo.
Amilkar Rodriguez
12 de febrero de 2026

Los tramos comprendidos entre la Vía Porras y la Vía Cincuentenario son los contemplados por la Alcaldía de Panamá para el proyecto de ampliación de la Vía España en la ciudad capital.

El jefe de Inspección del Municipio de Panamá, Marcos Peñaranda, explicó que “el proyecto tiene como objetivo rehabilitar la red vial del área, optimizar la seguridad y accesibilidad para la población, y fortalecer la integración de este sector con el resto de la ciudad”.

Peñaranda, detalló que la obra tendrá una longitud total de 5.4 kilómetros e incluirá la evaluación integral de los tramos a intervenir en este importante corredor vial. De igual manera manifestó que “los trabajos de ampliación de la Vía España se desarrollarán, como parte de un proyecto de rehabilitación vial que busca mejorar la movilidad, la seguridad y la integración urbana en la ciudad de Panamá”.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que “la iniciativa se ejecutará bajo la modalidad (Llave en Mano) y representa una inversión de B/. 80.113 millones”. El proyecto se desarrolla en una de las rutas de mayor demanda vehicular de la capital y, según la entidad, generará empleos y contribuirá a la reactivación económica durante este año.

Como parte del alcance, el MOP detalló que “se implementarán 17 intersecciones reguladas con semáforos del sistema centralizado, de las cuales cuatro serán nuevas”. Además, se priorizará el paso de los buses y se incorporarán nuevas fases semafóricas para mejorar la circulación.

La entidad también precisó que, al tratarse de un proyecto de ampliación, los carriles serán completamente nuevos y se ajustarán a las secciones de diseño establecidas en el pliego del contrato.

En el ámbito técnico, la ingeniera y especialista en gestión pública, Johan Caballero Madrid, señaló que “un proyecto de renovación y ampliación urbana debe concebirse desde una visión sistémica, donde la ciudad funcione como una red integrada de movilidad, comercio y desarrollo social”.

Caballero agregó que “este tipo de proyectos debe integrar al sector empresarial dentro de la planificación, considerando la ciudad como un nodo logístico”. Y agregó que cuando la infraestructura urbana facilita la logística, se fortalece toda la cadena de suministro y se impulsa el desarrollo económico sostenible”.

87
Millones aproximadamente será la inversión entre ambos proyectos.
El proyecto estará a cargo del Consorcio C&T Vía España, conformado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Holdings
La Alcaldía de Panamá renovará la 5 de Mayo

ml | La Alcaldía de Panamá informó que la 5 de Mayo también será renovada, como parte de un nuevo proyecto integral de recuperación urbana.

La iniciativa contempla la recuperación de espacio público, arborización, instalación de mobiliario urbano, reconfiguración de los anchos de calle y el rediseño de la Plaza de los Mil Días.

El director de Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá, David Tapia, detalló que el proyecto tiene un presupuesto estimado de 7 millones de dólares. Además, explicó que incluye el diseño y desarrollo de los planos, los cuales serán revisados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Tapia destacó que la última renovación de la plaza se realizó en 2017. Indicó que la licitación está prevista para marzo de 2026 y que, de cumplirse el cronograma, la obra iniciaría a mediados de 2027 y culminaría a finales de 2028 y aclaró que los tiempos dependerán de los procesos previos, como la contratación, el desarrollo y aprobación de planos, y la obtención del permiso de construcción.

Respecto a los comercios y locales ubicados a lo largo de la ruta, el MOP recuerda que la Vía España cuenta con una servidumbre vial de 40 metros.
