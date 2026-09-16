AMP investiga las causas del naufragio de la embarcación “AURA A” en la Bahía de Panamá

La Dirección General de Marina Mercante (DGMM) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que adelanta, a través de su Departamento de Investigación de Asuntos Marítimos, las diligencias pertinentes para determinar las causas y circunstancias del naufragio de la embarcación de bandera panameña “AURA A”, ocurrido la noche del 14 de septiembre en aguas comprendidas entre las islas Taboga y Taboguilla, en la Bahía de Panamá.

De acuerdo con el informe preliminar, la nave zarpó de la Marina de Flamenco a las 8:20 a.m. con destino a la isla Contadora. Posteriormente, cerca de las 7:00 p.m., mientras navegaba entre Taboga y Taboguilla, se produjo el hundimiento. A bordo viajaban 16 pasajeros y dos tripulantes —el capitán y un marinero—, quienes fueron rescatados con vida por personal del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). “No se reportaron heridos, desaparecidos ni personas fallecidas”, detalló la entidad en su comunicado.

La DGMM indicó que mantiene abierto el proceso investigativo, el cual comprende la recopilación de la documentación de la nave y la toma de entrevistas a las partes involucradas, con el propósito de esclarecer el siniestro marítimo.

En cuanto al impacto ambiental, el reporte preliminar señala que hasta el momento no se ha confirmado contaminación en el área; sin embargo, se monitorea el sitio ante el riesgo potencial de afectación por vertido de hidrocarburos en las proximidades de la nave siniestrada.