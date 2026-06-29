Amonestaciones escritas para estudiantes del INA por fugarse

Al menos 64 estudiantes del Instituto Técnico Superior de Agrotecnología de las Américas, en Divisa, serían sancionados con una amonestación escrita por salir del plantel educativo durante la jornada escolar sin autorización, informó Francisco Rodríguez, director encargado de la entidad.

“Ellos cometieron una falta. ¿Cuál fue la falta? Haberse fugado. Salir de los predios de la institución sin permiso. Producto de todo eso, se hizo una nota a los padres de los 64 estudiantes que se identificaron y se le llamó a una reunión”, detalló el director Rodríguez.

El docente aclaró que la medida no es resultado de la protesta realizada por los estudiantes en contra de la posible construcción de una megacárcel en el sector. “Una vez ellos entran en este colegio, los responsables y los tutores somos nosotros. Los padres los traen aquí pensando en que los vamos a cuidar de la debida forma”, aclaró el director del centro educativo, que funciona en la modalidad de internado.

El administrativo también detalló que, a más tardar, mañana martes 30 de junio, la junta disciplinaria estaría informando sobre las sanciones con base en lo establecido en el reglamento de la entidad para estos casos, las cuales no incluyen suspensiones y mucho menos expulsiones