Amoacss acudirá a la Corte Suprema tras la destitución del dirigente médico Fernando Castañeda

La Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) denunció la destitución del Dr. Fernando Castañeda, secretario de Defensa del gremio y candidato a la Secretaría General, calificando la medida de “ilegal e inconstitucional” y tildándola de represalia política.

Según un comunicado de la Junta Directiva Nacional, la sanción se materializó este domingo, 28 de septiembre, en respuesta a dos artículos de opinión publicados por Castañeda en el diario El Siglo los días 10 y 17 de agosto, en los cuales cuestionó el sistema de pensiones y el futuro de la juventud bajo la Ley 462, normativa que reforma la Caja de Seguro Social. La Amoacss sostiene que dichas publicaciones se elaboraron fuera de la jornada laboral, sin la utilización de recursos institucionales y sin hacer mención explícita a la entidad, manteniéndose en estricto ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión.

El gremio advirtió que esta acción vulnera garantías constitucionales y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por lo que anunció que elevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia. “Con estas acciones, propias de una dictadura, se pretendió silenciar voces críticas; sin embargo, ni antes ni ahora podrán silenciar la voz de la Amoacss”, señala la nota, en la que se compara el hecho con medidas adoptadas contra el sector docente y con los casos históricos de los doctores Mauro Zúñiga y Hugo Spadafora.