Alcaldía de San Miguelito congela plazas y recorta más de B/.2.3 millones en gastos

La Alcaldía de San Miguelito ordenó medidas de contención del gasto público para lo que resta de la vigencia fiscal 2026.

Según decreto divulgado recientemente, a partir del 1 de agosto de 2026, las posiciones listadas en el Anexo A quedarán sin provisión y no podrán llenarse durante el resto del año salvo autorización expresa de la Alcaldesa; en julio 2026, las transferencias mensuales del Fondo General a cada Junta Comunal no podrán superar los B/. 8,000.00 y desde agosto los montos los definirá la Alcaldesa según los ingresos corrientes del Municipio; para el segundo semestre de 2026 se ordena una contención mínima de B/. 90,000.00 en gastos de representación, con saldos mensuales no acumulables; y se fija una meta mínima de ahorro de B/. 2,365,421.40 en los renglones de Equipamiento, Servicios y Suministros del Fondo General.

La medida busca racionalizar el gasto público municipal durante 2026.