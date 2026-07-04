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Alcaldía de San Miguelito congela plazas y recorta más de B/.2.3 millones en gastos

Alcaldía de San Miguelito congela plazas y recorta más de B/.2.3 millones en gastos
Redacción Web
04 de julio de 2026

La Alcaldía de San Miguelito ordenó medidas de contención del gasto público para lo que resta de la vigencia fiscal 2026.

Según decreto divulgado recientemente, a partir del 1 de agosto de 2026, las posiciones listadas en el Anexo A quedarán sin provisión y no podrán llenarse durante el resto del año salvo autorización expresa de la Alcaldesa; en julio 2026, las transferencias mensuales del Fondo General a cada Junta Comunal no podrán superar los B/. 8,000.00 y desde agosto los montos los definirá la Alcaldesa según los ingresos corrientes del Municipio; para el segundo semestre de 2026 se ordena una contención mínima de B/. 90,000.00 en gastos de representación, con saldos mensuales no acumulables; y se fija una meta mínima de ahorro de B/. 2,365,421.40 en los renglones de Equipamiento, Servicios y Suministros del Fondo General.

La medida busca racionalizar el gasto público municipal durante 2026.

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