Alcaldía de Panamá y voluntarios plantan 1,000 árboles en la Ciudad de la Salud

La Alcaldía de Panamá llevó a cabo una jornada de reforestación en las instalaciones de la Ciudad de la Salud, donde se sembraron un total de 1,000 árboles, con el objetivo de robustecer el patrimonio natural y ampliar la cobertura vegetal en los espacios urbanos.

La iniciativa reunió a ciudadanos voluntarios, organizaciones y representantes de la empresa privada, consolidando un esfuerzo interinstitucional enfocado en la mitigación ambiental y la promoción de un entorno urbano más sostenible.

Alianzas estratégicas por el ambienteEl éxito de la jornada recayó en el modelo de trabajo colaborativo. En la actividad participaron activamente la Fundación Moviendo Vidas, el Grupo Tzanetatos, Internacional de Seguros y Automarket, junto a diversas entidades que aportaron recursos y capital humano para garantizar la plantación de los especímenes.

Desde el gobierno local se destacó que este tipo de sinergias entre el sector público, la empresa privada y la ciudadanía son fundamentales para transformar y recuperar espacios públicos, dotando a la capital de pulmones verdes esenciales para la salud pública.

Hacia un modelo de ciudad sostenibleLas autoridades municipales señalaron que cada ejemplar plantado no solo contribuye a la estética y oxigenación del sector, sino que representa una inversión directa en el futuro ecológico del distrito de Panamá. La jornada forma parte de una agenda continua orientada a concienciar a la población sobre la urgencia de proteger los recursos naturales frente al crecimiento urbano.

Con acciones de esta magnitud, la Alcaldía de Panamá busca consolidar una red de espacios verdes funcionales que garanticen una mejor calidad de vida para las presentes y futuras generaciones.