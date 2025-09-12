Alcaldía de Panamá suspende desalojo de buhoneros

La Alcaldía de Panamá informó que los desalojos de buhoneros quedarán suspendidos hasta nuevo aviso, tras llegar a un acuerdo de diálogo con los afectados.

“Se suspendieron las acciones de desalojo en la 24 de Diciembre, Tocumen, 5 de Mayo y 3 de Noviembre, tras un acuerdo con líderes de microempresarios”, informó el municipio capitalino a través de sus redes sociales.

“Así mismo, se estableció una mesa de diálogo para construir soluciones permanentes, respetando la normativa del Metro y garantizando la movilidad de los usuarios”, agrega el breve comunicado.