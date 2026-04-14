Alcaldía de Panamá reorganiza permisos municipales y avanza hacia trámites 100% digitales

El Concejo Municipal de Panamá aprobó el Acuerdo N.° 79-A, que introduce cambios en la estructura administrativa del municipio capitalino, incluyendo la creación de una nueva dependencia enfocada en la gestión de permisos y cumplimiento normativo.

La medida contempla la reorganización de la Dirección de Legal y Justicia y la puesta en marcha de la Dirección de Permisos y Cumplimiento, una unidad que concentrará funciones relacionadas con autorizaciones, inspecciones y atención al ciudadano. Según lo establecido, esta instancia asumirá competencias en áreas como permisos de actividades comerciales, publicidad exterior, tránsito, asuntos civiles y procesos administrativos internos.

El objetivo de la reestructuración es ordenar y centralizar procedimientos que hasta ahora estaban distribuidos en distintas áreas, en un intento por reducir tiempos de respuesta y mejorar la supervisión municipal. También se busca fortalecer los mecanismos de control e inspección en el distrito.

En paralelo, la Alcaldía de Panamá continúa implementando la digitalización de sus servicios. Actualmente, varios permisos y trámites pueden gestionarse en línea, lo que permite a ciudadanos y empresas realizar solicitudes sin acudir presencialmente a oficinas municipales. Este proceso aún se encuentra en desarrollo y forma parte de una estrategia más amplia de modernización administrativa.

El acuerdo fue sancionado por el alcalde Mayer Mizrachi y se enmarca en los esfuerzos de la administración por simplificar trámites y actualizar la gestión pública local. No obstante, su impacto dependerá de la implementación efectiva de los cambios y de la capacidad institucional para sostener los nuevos procesos digitales.