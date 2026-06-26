Alcaldía de Panamá recaudó 18 toneladas de insumos donados para Venezuela durante el primer día

El centro de acopio de la Alcaldía de Panamá recibió durante su primer día 18 toneladas de insumos donados por la población como apoyo humanitario destinado a los ciudadanos venezolanos afectados por los terremotos.

La iniciativa “Todos con Venezuela” continúa este viernes 26 de junio en las instalaciones del edificio Hatillo, donde se ha habilitado un auto rápido para facilitar que los ciudadanos puedan contribuir con esta causa en un horario de 8:00 a.m., a 4:00 p.m., informó la institución.

Entre los artículos que se reciben se encuentran alimentos no perecederos como comida enlatada, arroz, pasta, avena, leche en polvo y barras de cereal; artículos de emergencia como linternas, pilas, cargadores portátiles y bolsas resistentes; productos de higiene personal y sanitaria; además de ropa en buen estado, mochilas y útiles escolares.