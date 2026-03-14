Alcaldía de Panamá realizó trabajos de recuperación de aceras en San Joaquín de Pedregal

La recuperación de aceras en la entrada de San Joaquín, en el corregimiento de Pedregal, fue ejecutada recientemente con el objetivo de mejorar la seguridad y movilidad de los peatones que transitan diariamente por esta zona del distrito capital, informó la Alcaldía de Panamá.

A través de una nota prensa el Municipio mencionó que los trabajos contemplaron la construcción de nuevas aceras, así como la adecuación de espacios destinados para árboles y áreas verdes, con la finalidad de ofrecer un entorno más ordenado y amigable para los residentes y transeúntes del sector.

Asimismo señaló que, se habilitaron rampas que facilitan el acceso a personas con discapacidad, contribuyendo a una infraestructura más inclusiva para quienes utilizan estas vías peatonales.

Como parte de las intervenciones, también se realizaron mejoras en la vía para optimizar la circulación vehicular en ambos sentidos, buscando reducir inconvenientes en el tránsito y mejorar la conectividad en el área.

Estas labores se llevaron a cabo en coordinación con la Junta Comunal de Pedregal, como parte de los esfuerzos conjuntos orientados a la recuperación de espacios públicos.