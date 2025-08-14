Alcaldía de Panamá impulsa proyecto de saneamiento y limpieza de ríos y playas “Parque Ríos”

La Alcaldía de Panamá anunció el inicio de un plan integral de saneamiento, recolección de residuos sólidos y descontaminación de los ríos Matías Hernández y Río Abajo, así como del litoral de la Bahía de Panamá, desde la Calzada de Amador hasta Costa del Este.

Con una inversión de B/. 4,900,000.00 y una ejecución continua de 425 días, este proyecto busca devolver la limpieza, la salud y el valor ambiental a las principales fuentes hídricas del distrito capital y a las playas que forman parte de su litoral costero.

El plan incluye el retiro de basura y escombros, el uso de maquinaria y personal especializado en zonas de difícil acceso, la disposición segura de los desechos, el desarrollo de campañas de educación ambiental en comunidades y la implementación de un esquema de limpieza continua, más allá de operativos puntuales.

Conforme al reporte, las áreas de intervención comprenden el Río Matías Hernández (desde la Av. Domingo Díaz hasta la bahía), el Río Abajo (desde el Corredor Norte hasta la bahía) y el litoral de la Bahía de Panamá (desde la Calzada de Amador hasta Costa del Este), abarcando zonas críticas y de difícil acceso para garantizar resultados sostenibles.

La Alcaldía subrayó que “esta iniciativa no sustituye las labores de otras organizaciones, sino que las complementa. En este sentido, se abre la puerta a la participación de ONGs como Marea Verde, así como de empresas, comunidades y ciudadanos, para unir esfuerzos y lograr un mayor impacto”.

“Cuidar el ambiente es cuidar de todos. Este proyecto es una inversión en salud, bienestar y futuro para nuestra ciudad, y un llamado a la participación ciudadana para mantener nuestros ríos y playas limpios”, destacó Yarelys Gómez, subdirectora de Gestión Ambiental.