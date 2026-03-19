Alcaldía de Panamá entrega dos puentes y dos parques en Las Mañanitas

La Alcaldia de Panamá inauguró dos puentes y dos parques en los sectores de Génesis y El Nazareno, en el corregimiento de Las Mañanitas.

La comuna capitalina informó que invirtió 24,031.20 dólares en la adquisición de materiales para la construcción de estos cuatro proyectos. En coordinación con la junta comunal y los habitantes de estos sectores, ubicados en Panamá Este, se realizaron las obras.

La construcción del puente vehicular y el parque infantil de Génesis empezó a través de un reporte sobre el deterioro de una estructura de metal que había instalado la propia comunidad; con el tiempo, esta se encontraba a punto de colapsar y ponía en riesgo a la población. Luis Gómez, morador del sector, contó que durante seis años anhelaron esta ayuda y hoy agradece ver su sueño hecho realidad, el cual superó su solicitud inicial.

En noviembre de 2025, el equipo de Servicios Comunitarios llegó al lugar, realizó la evaluación de infraestructura e inició los trabajos junto a la comunidad.

“Durante el avance del proyecto se detectaron otras necesidades en el sector y se añadieron un paso peatonal y un parque infantil para brindar un espacio público y una experiencia distinta a los residentes”, explicó en un comunicado, la alcaldía del distrito capital.

Las renovaciones en el sector de El Nazareno se dieron tras múltiples reportes sobre la forma en que las personas cruzaban la quebrada, la cual en temporada lluviosa crecía e impedía el paso, aumentando el riesgo para los residentes. “El proyecto del puente peatonal se amplió a un parque recreativo en el que, además de la seguridad, también cuentan con un espacio para actividades de convivencia y esparcimiento”, detalló la institución.

“Nuestro esfuerzo y voluntad hacia estas comunidades siempre será mejorar la calidad de vida, garantizar la seguridad y fomentar espacios de recreación y convivencia que contribuyan al bienestar y desarrollo de la comunidad”, destacó el alcalde Mayer Mizrachi durante la entrega de ambas proyectos.