Exfuncionarios bajo investigación

Al menos 19 exrepresentantes de corregimiento y cinco representantes en el cargo, han sido capturados entre 2025 a la fecha, acusados del presunto uso indebido de fondos públicos del Programa de Interés Social (PDIS).

Los fondos habrían sido desviados en perjuicio de distintas Juntas Comunales y Alcaldías del país, correspondientes al periodo 2019-2024, según han informado las autoridades.

Del total de implicados, 17 se mantienen detenidos provisionalmente, seis tienen medida cautelar de reporte periódico y uno fue puesto en libertad tras cumplir seis meses de detención preventiva, al no comprobarse lesión patrimonial. Se trata del actual representante de Solano, en Bugaba, José Morales.

En entrevista con Noticias 180 Minutos, Morales sostuvo que “la Contraloría, a través de sus auditores forenses, determinó mediante un informe de casi 400 fojas que nosotros no cometimos ninguna lesión al Estado”.

Alcaldes investigados

Dos actuales alcaldes y tres exjefes municipales también están siendo investigados. Se trata del alcalde del distrito de Chagres, en Colón, Eugenio Delgado, quien mantiene medida de reporte periódico. En tanto, el alcalde de Pocrí, Manuel Soriano, se encuentra bajo detención preventiva.

Entre los casos más recientes está el arresto del exalcalde de Colón, Alex Lee, quien fue aprehendido por segunda vez el mes pasado y mantiene medida de detención provisional.

Asimismo, a los exalcaldes de La Chorrera, Tomás Velásquez, y de Arraiján, Rollyns Rodríguez, se les dictó medida cautelar de reporte periódico.